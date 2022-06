Jovem faz besteira com celular após chegar em casa bêbado e tem surpresa no outro dia

Diego Machado, de 24 anos, teve uma surpresa inusitada ao acordar após uma festa e descobrir que tinha comprado um cavalo.

O caso ocorreu, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e vem repercutindo nas redes sociais nos últimos dias.

O jovem havia saído com alguns com amigos no dia anterior para beber e, assim que chegou em casa, recebeu um convite para entrar em um leilão online.

Por impulso, acabou fazendo lances e arrematou o animal por R$ 520 depois de uma pessoa fazer o primeiro anúncio de que ele estava R$ 100.

E, no dia seguinte, Diogo acordou com as mensagens do celular de pessoas perguntando quando iria buscar a nova aquisição.

“Não sei cuidar de cachorro, como vou dar conta de cuidar de um cavalo?”, questionou o jovem, que teve pedir ajuda dos amigos para honrar o compromisso assumido.

A história, porém, teve um final feliz. Após uma vaquinha, ele conseguiu pagar o leilão, pegar o cavalo e vender porque não tinha espaço para criá-lo.