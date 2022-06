Chega nova função no WhatsApp que acaba com o perigo de quem não sabe com quem está falando

O aplicativo de mensagens mais popular de todo o Brasil está trabalhando em atualizações constantemente e, por isso, está chegando uma nova função no WhatsApp que vai realizar mudanças importantes para o usuário fazer login em sua conta.

Com o intuito de aumentar a segurança dentro do aplicativo, a nova funcionalidade irá aumentar o número de “camadas” de segurança. Para garantir uma maior proteção, a plataforma busca aprimorar o serviço disponível dentro do software.

Chega nova função no WhatsApp que acaba com perigo de quem não sabe com quem fala

A descoberta foi feita pela WABetaInfo e a novidade que será aplicada no recurso é que, a partir de agora, quando o usuário foi logar em uma conta, será necessário utilizar a verificação dupla.

Segundo as informações da empresa, qualquer tentativa de fazer login em um outro aparelho, será exigido um código de verificação extra para confirmação.

Ou seja, no momento em que uma primeira tentativa de login em uma conta do WhatsApp é feita com sucesso, é necessário outro código de 6 dígitos para concluir a operação.

Assim, uma nova mensagem é enviada ao dono do número de telefone para informar sobre uma tentativa de login em seu conta.

Dessa forma, os usuários serão informados pelo WhatsApp que alguém está tentando acessar sua conta e não irão compartilhar o código de verificação para concluir o processo.

Mais informações

Como a função ainda está em fase inicial, ela só deverá ter a liberação depois de todos os testes para usuários do WhatsApp Beta e eventuais correções.

Isso porque o aplicativo sempre recorre a este processo para validar a usabilidade e utilidade dos mecanismos implementados no mensageiro.

Por fim, a depender destes resultados, pode ser que a atualização fique restrita apenas aos usuários do WhatsApp Beta. No entanto, a maioria dos recursos em testes acabam lançados meses depois.

