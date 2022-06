Jovem pega cobra com as mãos para filmar e vídeo mostra o momento em que ela morde ele

Um jovem influenciador digital viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo sendo surpreendido pelo bote de uma cobra, na região dos olhos.

Tom White é treinador de animais e, nas cenas, apresentava uma cobra-do-milho, tradicionalmente encontrada na região Sudeste dos Estados Unidos.

Enquanto o profissional manejava o réptil com as mãos, a cobra rapidamente abocanhou a pálpebra do rapaz, mantendo a mordida firme por alguns segundos.

Apesar de não ser venonosa, a ferida causada pela serpente pode gerar uma série de complicações, como infecções na área. No entanto, nada de grave aconteceu com o treinador de animais.

A postagem foi realizada no mês de maio por Tom e tornou a viralizar na última terça-feira (21), após a página World Of Snakes repostar. A segunda conta já acumula quase 1,5 milhão de seguidores.

Assista

