Trabalhando em mais uma funcionalidade, o WhatsApp está investindo ainda mais nas relações e conversas cotidianas para seus usuários. Uma nova função que recentemente chegou até o app foi a da reação das mensagens através dos emojis.

Ainda visando a comunicação com caracteres, a plataforma, administrada pela Meta, resolveu adicionar um recurso que pode bombar suas mensagens na hora de um flerte ou uma conversa especial com o Crush.

Chega nova função no WhatsApp que vai acelerar o pedido de namoro de quem não consegue se declarar

A mais recente função foi novamente uma descoberta da WABetaInfo. Esse site é especializado em desvendar e divulgar novidades a serem aplicadas no sistema.

Segundo informações da empresa, a partir de agora, o WhastApp irá melhorar todos os emojis de coração que circulam no app.

Com a atualização, o caractere será animado quando for enviado em um chat privado, ou então em um grupo com várias pessoas.

É bom lembrar, que em janeiro de 2022, esta nova função no WhatsApp já estava habilitada para usuários do sistema operacional iOS. Entretanto, foi removido sem explicações da plataforma.

Agora, de acordo com WABetaInfo, o recurso também está passando por testes nos celulares Androids, e futuramente será lançado como uma nova atualização.

Mais informações

Como a função ainda está em fase inicial, ela só deverá ter a liberação depois de todos os testes para usuários do WhatsApp Beta e eventuais correções.

Isso porque o aplicativo sempre recorre a este processo para validar a usabilidade e utilidade dos mecanismos implementados no mensageiro.

Por fim, a depender destes resultados, pode ser que a atualização fique restrita apenas aos usuários do WhatsApp Beta. No entanto, a maioria dos recursos em testes acabam lançados meses depois.

