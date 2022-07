No Brasil, as redes sociais e aplicativos de troca de mensagens são utilizados por milhões de pessoas. Em todas as plataformas é muito comum a utilização de emoji.

Para começar, é válido ressaltar que o emoji, é uma palavra derivada da junção dos seguintes termos em japonês: e + moji. Originários do Japão, os emojis são caracteres e smileys usados em chats online e páginas web, que se espalharam por todo o mundo.

O WhatsApp é a plataforma de conversas mais usadas pelos brasileiros. De acordo com uma pesquisa laçada em 2021, são cerca de 150 milhões de contas ativas por todo país.

Portanto, diariamente milhares de emojis são envidados nos mais diferentes contextos e conversas. Aprenda de uma vez por todas o que um dos mais usados e o seu significado.

Descubra o verdadeiro significado do emoji de olhos virados no WhatsApp

Visualmente, esse caractere é bastante expressivo. Com os olhos virados pra cima e uma boca reta, o emoji representa que você já não aguenta mais uma conversa, situação ou uma pessoa.

Sabe quando você já está de saco cheio? Então, esta é a hora certa de usar esse caractere.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!