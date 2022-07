O mercado de trabalho vive em constante mudança e principalmente com o avanço da tecnologia, diversas profissões começaram a crescer e devem se tornar ainda maiores.

Até mesmo a pandemia causada pela Covid-19 possui influência no destaque ganhado por algumas áreas de atuação. Além isso, o trabalho híbrido e remoto também estão sendo amplamente considerados pelas empresas.

Entretanto, algumas destas profissões do futuro ainda contam com poucos profissionais, já que algumas são até mesmo novas.

Além do amplo potencial para crescimento, muitas áreas de trabalho ainda garantem uma ótima oportunidade para ganhos financeiros e sucesso na carreira.

Para a maioria das profissões do futuro, a tecnologia atua como uma grande aliada e em alguns casos, é até mesmo o principal instrumento de trabalho.

Pensando nisso, separamos algumas destas carreiras de destaque.

6 profissões que devem crescer bastante e tem poucas pessoas que trabalham na área

1. Assessor de Creators

Com o crescente boom no número de influenciadores digitais, uma profissão recente e que vem crescendo cada vez mais é a de assessor de creators.

Basicamente, o profissional da área é responsável por gerenciar a carreira dos criadores de conteúdo.

Além disso, o assessor também faz a ponte entre os influenciadores e as novas parcerias, garantindo um melhor contrato para ambas as partes.

2. Professor online

Se teve algo que a pandemia provou para o mundo, é que as pessoas podem até mesmo obter um diploma acadêmico a distância.

Com isso, cresceu a procura por professores para atuação em Ensino a Distância (EAD) e a modalidade da sala de aula virtual promete crescer ainda mais.

Como ainda são poucos os profissionais que ministram aulas online, estes são bastantes disputados pelas mais diversas instituições de ensino.

3. Coaching

O coaching é um profissional que vem sendo cada vez mais requisitado no Brasil e no mundo. Por isso, a carreira vem crescendo consideravelmente.

Nas mais diversas áreas da vida pessoal e profissional, o trabalhador é responsável por ajudar os pacientes a passarem por uma evolução.

Para se ter uma ideia da diversidade de possibilidades, existem coach emocional, espiritual, profissional, de emagrecimento e outros.

4. Engenheiro ambiental

Se por um lado a profissão de engenheiro é comum, por outro, o especializado na área ambiental vem se mostrando cada dia mais importante.

Com as mudanças drásticas ocorridas diariamente no meio ambiente, o trabalhador possui o grande desafio de conciliar a tecnologia com o meio ambiental.

5. Segurança da informação

O avanço da tecnologia está fazendo com que a busca por profissionais especializados na segurança da informação cresça ainda mais.

Isso porque as pessoas dispostas a roubar importantes dados das empresas podem ser encontradas em qualquer lugar e para evitar um grande problema, os cuidados com a segurança são essenciais.

Além de garantir a proteção das informações, o trabalhador também ajuda a desenvolver novas soluções para manter esse cuidado.

6. Geneticista

Outra profissão que a pandemia demonstrou a importância e estimulou o crescimento, é a de geneticista.

O profissional da área está a frente da importante descoberta de novas doenças e assim, consegue também apontar o melhor tratamento para cada descoberta ou mutação.

