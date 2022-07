Como foi a chegada de Pedro Ludovico ao poder em Goiás

Os anos 1930 marcaram o protagonismo de uma das figuras mais importantes da história goiana na política.

A partir da revolução liberal daquele ano, liderada pelas elites do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Pedro Ludovico Teixeira se torna interventor e, em seguida, governador de Goiás.

Sempre com o apoio do presidente Vargas, ele se mantém no poder por 15 anos, até a renúncia de Getúlio.

Durante esse período, Pedro Ludovico Teixeira tentou dar uma nova ‘cara’ para Goiás. Sua principal ação foi a transferência da capital, de Goiás para Goiânia.

O episódio desta semana conta com a participação do historiador Carlos César Higa.

O produto é apresentado por Lucas Tavares e editado por

Danilo Boaventura e Elvis Diovany.