Novas regras para viajar à Europa endurecem exigências para brasileiros em 2026; veja o que muda a partir de julho

Com EES já em operação e ETIAS previsto para o fim de 2026, brasileiros terão mais etapas de controle antes e durante a entrada na Europa

Gustavo de Souza - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Brasileiros que pretendem viajar para a Europa a partir de julho de 2026 devem redobrar a atenção antes de embarcar.

A isenção de visto para turismo de curta duração continua válida, mas o controle de entrada no Espaço Schengen passou por mudanças importantes e ficará mais digitalizado ao longo do ano.

A principal alteração já está em vigor. O Entry/Exit System (EES), sistema europeu de entrada e saída, tornou-se plenamente operacional em 10 de abril de 2026, segundo a Comissão Europeia.

A ferramenta substitui os carimbos manuais no passaporte por registros digitais de entrada e saída de viajantes não pertencentes à União Europeia em estadias curtas.

Na prática, o sistema coleta dados do documento de viagem, imagem facial, impressões digitais e informações sobre o período de permanência. Com isso, autoridades migratórias conseguem verificar com mais precisão se o visitante respeitou o limite permitido.

Para brasileiros, a regra central não mudou: ainda é possível entrar sem visto no Espaço Schengen por até 90 dias em um período de 180 dias, desde que as condições de entrada sejam cumpridas. O Ministério das Relações Exteriores reforça que o passaporte deve estar válido e que requisitos adicionais podem ser exigidos na imigração.

A partir de julho, portanto, o impacto maior será sentido por quem viajar no segundo semestre, quando o EES já estará consolidado nas fronteiras e o ETIAS se aproximará da fase de implantação.

A autorização eletrônica de viagem, voltada a cidadãos isentos de visto, deve começar a operar no último trimestre de 2026, conforme o site oficial da União Europeia.

O ETIAS não será um visto, mas uma autorização prévia para entrada em 30 países europeus. O pedido será feito online ou por aplicativo oficial e custará 20 euros, embora algumas categorias sejam isentas da taxa.

Mesmo com a autorização aprovada, a entrada não será automática. Agentes de fronteira poderão solicitar passagem de volta, comprovante de hospedagem, seguro-viagem, recursos financeiros e justificativa da viagem.

Quem pretende ficar mais de 90 dias, estudar, trabalhar, morar ou pedir residência deve consultar o consulado do país de destino. Em Portugal, por exemplo, a comprovação de meios de subsistência é requisito obrigatório para vistos nacionais de longa duração.

A recomendação para quem tem viagem marcada entre julho e dezembro é conferir os sites oficiais anteriormente, organizar documentos e não deixar autorizações ou vistos para a última hora.

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