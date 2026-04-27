O que significa a placa de trânsito com número 5, segundo especialistas

Placa aparentemente simples pode enganar motoristas e esconder um significado bem diferente do que muitos imaginam

Layne Brito - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Ao pegar a estrada, principalmente em viagens fora do Brasil, é comum se deparar com placas diferentes das que estamos acostumados. E, em muitos casos, um simples número pode gerar confusão.

Isso acontece com a placa que traz apenas o número 5.

À primeira vista, muitos motoristas acreditam que se trata de limite de velocidade, o que pode levar a decisões erradas ao volante.

Mas, na prática, essa não é a função principal dessa sinalização.

Em países como a Argentina, por exemplo, a placa com o número 5 indica a quilometragem da rodovia.

Ou seja, ela mostra que o motorista está no quilômetro 5 daquela estrada.

Esse tipo de placa serve como referência de localização.

Ela é usada para facilitar a orientação, ajudar em casos de emergência e permitir que motoristas informem com precisão onde estão.

1.Quilômetro da rodovia

Mostra em que ponto da estrada o motorista está (ex: km 5).

2. Referência para emergência

Ajuda a informar localização em acidentes ou panes.

3. Organização da estrada

Usada por equipes de manutenção e fiscalização.

Importante:

Ela NÃO indica limite de velocidade.

A confusão acontece porque, no Brasil, números em placas geralmente estão ligados à velocidade máxima permitida.

Já em outros países, o mesmo formato pode ter outro significado.

Por isso, antes de dirigir fora do país, o ideal é entender como funciona a sinalização local.

Esse cuidado evita erros simples que podem comprometer a segurança na estrada.

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