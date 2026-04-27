O botão no ar-condicionado que pode reduzir a conta de energia em até 30% no final do mês
Função pouco explorada do aparelho pode ajudar a controlar o consumo de energia sem abrir mão do conforto nos dias mais quentes
Em dias de calor intenso, o ar-condicionado deixa de ser apenas um item de conforto e passa a fazer parte da rotina de muitas famílias. O problema é que, junto com o alívio da temperatura, costuma vir também uma preocupação conhecida: o impacto na conta de energia no fim do mês.
Mesmo assim, muita gente usa o aparelho sempre da mesma forma, sem explorar funções que podem fazer diferença no consumo diário.
Entre botões, modos e ajustes no controle remoto, há um recurso que costuma passar despercebido, mas pode ajudar a evitar desperdícios.
Trata-se do modo ECO, também chamado de modo econômico, Energy Saver ou economia de energia, dependendo do modelo do ar-condicionado.
A função ajusta o funcionamento do aparelho para reduzir o gasto elétrico, principalmente em períodos mais longos de uso.
Na prática, o modo ECO evita que o compressor trabalhe em potência máxima o tempo todo.
Assim, o aparelho mantém o ambiente climatizado de forma mais equilibrada, sem exigir tanto da máquina a cada variação de temperatura.
Com o uso correto, a economia pode chegar a até 30% em alguns casos.
No entanto, esse resultado depende de fatores como modelo do aparelho, tamanho do ambiente, vedação do cômodo, temperatura escolhida e tempo de funcionamento.
Para melhorar o desempenho, também é importante manter portas e janelas fechadas, limpar os filtros com frequência e evitar temperaturas muito baixas.
Quanto maior o esforço do aparelho para resfriar o ambiente, maior tende a ser o consumo.
Outro cuidado é observar se o ar-condicionado realmente possui essa função.
Em alguns controles, ela aparece como “ECO”, “Energy Saver”, “Sleep” ou “Economia”, mas o funcionamento pode variar conforme a marca.
Apesar de ajudar, o botão não faz milagre sozinho.
Se o aparelho estiver sujo, mal instalado, com potência inadequada para o cômodo ou funcionando em ambiente aberto, a economia será menor.
Ainda assim, ativar o modo econômico pode ser uma alternativa simples para quem deseja reduzir gastos sem desligar totalmente o ar-condicionado.
Com pequenos ajustes no uso diário, é possível aliviar a conta de energia e manter a casa mais confortável.
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