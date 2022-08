Sair do Brasil é o grande sonho de diversos brasileiros. No entanto, muitos buscam antes saber quais são os países que mais contratam para que dessa forma, possam se sentir mais seguros antes de partir.

Afinal, deixar o país é um passo enorme que exige ao menos uma certa segurança para o futuro, até porque a grande mudança costuma ser motivada por uma promessa de maior estabilidade.

De modo geral, os brasileiros costumam focar nas oportunidades que os outros países podem oferecer, como uma maior tranquilidade financeira, mais benefícios na aposentadoria e até mesmo uma melhor qualidade de vida.

Por outro lado, diversas regiões ao redor do planeta contratam profissionais do exterior como uma maneira de investir em profissionais qualificados e garantir uma cerca troca de experiências culturais.

Então, se você deseja conhecer algumas opções de países que possuem interesse nos trabalhadores do Brasil, fique de olho nestes locais que separamos.

6 países que mais contratam brasileiros pelo mundo e podem ser opções para quem quer morar fora

1. Alemanha

Situado na Europa Ocidental, a Alemanha é um dos diversos países que mais contratam brasileiros e pode ser uma ótima opção para quem deseja uma nova experiência.

Entretanto, é preciso ter uma certa atenção para as oportunidades de emprego na região, já que os alemães costumam exigir níveis um pouco mais elevados de qualificação.

Isso porque estão em busca principalmente de profissionais das áreas da medicina, engenharia, enfermaria e tecnologia para atuarem nas regiões um pouco mais distantes.

2. Canadá

Vizinho dos Estados Unidos, o Canadá é um outro país que vem mostrando ter um carinho especial pelos profissionais brasileiros.

Por lá, os mais variados trabalhadores acabam conseguindo uma boa chance de se posicionarem no mercado de trabalho.

Os canadenses costumam preferir principalmente aqueles que já são fluentes em inglês e francês, principais idiomas falados no Canadá, além dos mais jovens.

3. Austrália

A Austrália é uma opção perfeita principalmente para aqueles brasileiros com idade superior à 40 anos, que possuem o desejo de conseguir uma contratação no mercado de trabalho.

Justamente por essa abrangência, o país continental é considerado como um dos destinos que mais oferecem oportunidades, sem se importar com a faixa etária.

Isso se deve em grande parte pela carência de trabalhadores nas mais diversas áreas de atuação encontrada no cenário australiano.

4. Japão

Mesmo contando com uma extensa mão de obra qualificada, o país localizado no extremo Leste do continente asiático não deixa contratar os brasileiros que se mudam para lá.

Dentre as principais áreas de atuação na região se destacam à agricultura, construção, assim como também a saúde.

O cuidado com os idosos e até mesmo o serviço doméstico também contratam diversos brasileiros que se mudam para o Japão.

5. Irlanda

Principalmente para os profissionais mais qualificados, as chances de contratação na Irlanda podem ser uma excelente oportunidade.

Multinacionais como Facebook, Google e Apple possuem um certo destaque no país europeu e são as que mais contratam trabalhadores vindos do exterior.

Além disso, os brasileiros que possuem o interesse em se mudar para o destino também podem trabalhar em bares, hotéis e restaurantes locais.

6. Estados Unidos

Claro que o destino preferido dos brasileiros não poderia ficar de fora dessa lista com opções para os trabalhadores que querem se arriscar no exterior.

O principal atrativo no país americano são as grandes oportunidades que a região oferece para quem deseja abrir o próprio negócio.

Além disso, os salários oferecidos também costumam ser bastante desejados para quem se muda para os Estados Unidos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!