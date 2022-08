Com a proximidade do Dia dos Pais, algumas dúvidas sobre o que fazer para agradar o ente querido surgem na cabeça de muitos filhos (as). No entanto, as mensagens de WhatsApp podem ser um ótimo caminho para quem ainda não sabe o que fazer.

Embora pareça algo simples, frases desse tipo podem valer muito mais que presentes caros e finos.

6 mensagens de WhatsApp para enviar neste Dia dos Pais

1. Pai é aquele que cuida, que ama e que nos protege. Obrigado por fazer tudo isso e muito mais

Esse tipo de mensagem consegue reforçar o quanto você valoriza os esforços do seu pai e leva em consideração tudo o que ele fez e faz por você.

Por isso, não hesite em enviar frases desse tipo.

2. Obrigada(o), pai, pelo seu apoio, sua dedicação, seu cuidado e principalmente: seu amor infinito

Outra mensagem que pode ser enviada no Dia dos Pais é “Obrigada(o), pai, pelo seu apoio, sua dedicação, seu cuidado e principalmente: seu amor infinito”.

Além de aquecer o coração do seu pai, você estará provando o real valor que ele tem na sua vida.

3. Sou muito grata por ter um pai como você

Demonstrar que você é verdadeiramente grato pela vida do seu pai é um ótimo presente de Dia dos Pais.

Assim, você conseguirá deixá-lo bastante feliz e não terá que elaborar táticas tão ousadas para arrancar um sorriso dele durante a data.

4. Estou muito feliz em poder passar mais um Dia dos Pais ao seu lado. Eu te amo!

Dizer que você se sente feliz em poder acompanhar o seu pai em mais um Dia dos Pais é também mais um tipo de mensagem de WhatsApp para enviar neste Dia dos Pais.

Desta maneira, você estará mostrando como valoriza passar um tempo ao lado dele.

5. Nenhum presente neste mundo será capaz de demonstrar o tamanho do meu amor por você.

Afinal, existe mensagem mais fofa do que dizer que nenhum presente é páreo ao tamanho do amor de alguém por você?

Receber uma frase dessas é capaz de mudar e alegrar o dia da pessoa, além de deixar marcado para sempre na mente e no coração o que ela disse.

6. Tenho muito orgulho de ter você como pai

Por último, demonstrar o quanto você tem orgulho do seu pai é mais uma maneira de agradar o ente querido durante a data.

Portanto, não perca tempo e mande uma mensagem para o seu “velhinho”.

