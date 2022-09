31 de agosto – dia do nutricionista. Será que todo mundo precisa desse profissional?

O nutricionista é um profissional capacitado que elabora planos alimentares a fim de suprir a necessidade de nutrientes em cada indivíduo. Isso é feito a partir de um diagnóstico nutricional que investiga o estado de saúde do paciente, seus hábitos alimentares e seu estilo de vida. Mas será que você precisa de um?

Se você tem objetivos específicos e precisa definir estratégias como: emagrecimento, ganho de massa muscular, acompanhamento para pré e pós cirurgias o nutricionista será necessário. Além disso, o profissional é essencial quando há comorbidades associadas a alimentação; diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia são alguns exemplos.

A saúde do intestino depende de uma alimentação balanceada e por isso o nutricionista é indicado. Se você precisa de suplementação em casos de alterações em exames de sangue, queixas clínicas ou suplementação para desempenho esportivo o nutricionista também será fundamental.

Contudo, para começar a cuidar da sua saúde nem sempre é preciso um profissional da área, e alguns hábitos saudáveis podem ser adquiridos sem orientações. Reduzir o consumo de alimentos industrializados e comer mais alimentos in natura é uma das principais mudanças, e o simples fato de desembalar menos pode ter um impacto positivo na sua saúde.

Comer menos carboidratos simples, ou seja, farinha branca e alimentos refinados contribui para uma alimentação mais saudável. Escolher preparações mais leves, deixar as frituras de lado e reduzir o consumo de óleo e sal também ajudam a melhorar a saúde do seu coração.

Não menos importante, ter atenção durante as refeições, mastigar bem os alimentos e comer devagar evitam compulsões e proporciona mais saciedade.

Portanto, se você se encaixa em situações com objetivos específicos vale apena procurar ajuda, caso contrário você poderá contribuir para a sua saúde com pequenos hábitos. Começar com o simples, fará toda a diferença.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.