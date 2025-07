A estratégia da Gestão Márcio Corrêa para viabilizar financiamento imobiliário a famílias endividadas

Segundo supersecretário Thiago de Sá, em entrevista a programa na 105.7 FM, medida é necessária junto a instituições como Caixa Econômica Federal

Samuel Leão - 18 de julho de 2025

Thiago de Sá é secretário Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente. (Foto: Captura/ YouTube)

Uma das maiores barreiras para famílias de baixa renda realizarem o sonho da casa própria é a restrição de crédito. Estar com o “nome sujo” impede a aprovação de financiamentos em programas habitacionais, como o “Minha Casa, Minha Vida”.

Ciente desse obstáculo, a gestão do prefeito Márcio Corrêa (PL) desenhou uma solução que promete ser o diferencial do “Construindo Sonhos”, o programa habitacional da Prefeitura de Anápolis.

A estratégia foi melhor detalhada pelo supersecretário Thiago de Sá, que acumula diversas pastas na administração, entrevista na noite de quinta-feira (17) ao vereador José Fernandes (MDB), no programa Viva Mais, da rádio 105.7 FM.

Segundo Thiago, o município criará um fundo garantidor para atuar como “fiador” dessas famílias junto à Caixa Econômica Federal.

“A pessoa que hoje não consegue financiar porque tem o nome sujo, a Prefeitura vai ser a garantidora dela”, explicou o secretário.

Na prática, o fundo assume o risco da operação. Caso o beneficiário não consiga honrar com o pagamento das parcelas, a Prefeitura cobre a dívida com o banco e assume o crédito, passando a negociar diretamente com o cidadão em condições mais flexíveis.

A medida pretende incluir quem hoje está à margem dos programas federal e estadual, focando em um público que, segundo Sá, está totalmente desassistido.

“É o maior programa habitacional da história de Anápolis”, projetou.

Moradia para famílias endividadas

O ponto central do programa “Construindo Sonhos” é atacar a principal causa de reprovação nos financiamentos habitacionais populares: a negativação do CPF.

Enquanto as iniciativas federais e estaduais exigem que o candidato esteja com o nome “limpo”, a proposta da Prefeitura de Anápolis foca exatamente no público que não cumpre essa exigência, criando uma nova porta de acesso à moradia.

Criação de um fundo garantidor municipal

A engenharia financeira apresentada por Thiago de Sá consiste na criação de um fundo garantidor municipal.

Esse fundo serve como uma garantia para a Caixa Econômica Federal, permitindo que o banco libere o financiamento mesmo para quem tem restrições de crédito.

A Prefeitura, na prática, assume a responsabilidade pela dívida em caso de inadimplência do mutuário.

Prefeitura também agiria como “fiadora”

“A pessoa que hoje não consegue financiar porque tem o nome sujo, a Prefeitura vai ser a garantidora dela”, afirmou Thiago de Sá durante a entrevista.

Com essa fiança institucional, o risco da operação é transferido do agente financeiro para o poder público municipal, que passa a ter a prerrogativa de negociar a dívida diretamente com o morador, caso seja necessário.

Público-alvo é o de baixa renda, garante secretário

A iniciativa mira um nicho específico e vulnerável da população: famílias de baixa renda que, por conta de dívidas, não conseguem ser aprovadas nos critérios dos programas habitacionais já existentes.

Ao oferecer essa garantia, a gestão Márcio Corrêa busca viabilizar o financiamento para quem, de outra forma, não teria nenhuma perspectiva de adquirir um imóvel.

