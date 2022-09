DNA descobre que homem e mulher que queriam ter filhos são irmãos gêmeos

Imagine só sentir uma conexão absurda com alguém na faculdade, namorar, se casar com ela e, durante uma tentativa de fertilização in vitro, descobrir que são irmãos gêmeos separados na infância?

Parece enredo de filme, mas foi o que aconteceu com um casal do estado de Mississippi (EUA). Eles estavam juntos desde a juventude e buscavam ter um filho, através de inseminação.

“Durante o processo de fertilização in vitro, pegamos uma amostra de DNA tanto dele quanto dela para fazer um panorama genético. Como rotina, verificamos se há algum relacionamento entre os dois”, contou o médico responsável ao jornal Mississippi Herald.

“Nesse caso, o responsável pelo laboratório ficou em choque ao ver a similaridade das amostras”, explicou o profissional, confirmando que os dois nasceram no mesmo dia e mês, no ano de 1984.

“Após isso, tivemos certeza de que os dois eram irmãos gêmeos”, completou. O grande problema foi quando o casal foi questionado sobre a familiaridade. Eles riram e ficaram confusos. “Ambos não tinham ideia”, relembrou.

“Descobriu-se que os pais biológicos deles morreram em um acidente de carro quando eram crianças e que foram adotados por famílias diferentes. Ambos se conheceram na faculdade e começaram um relacionamento”.

Depois que a verdade veio à tona, a dupla ficou extremamente perdida e o relacionamento foi colocado em xeque. Afinal, além da estranheza, a situação de incesto é considerada crime no país e eles poderiam ser condenados.

Diante do escândalo, as identidades dos envolvidos e o nome da clínica não puderam ser divulgados para preservá-los.