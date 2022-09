Receita de Frango Assado na Panela de Pressão: é fácil de fazer e fica uma delícia

Você não precisa mandar bem na cozinha para saber que a panela de pressão é uma aliada para quem busca rapidez e praticidade. Basicamente, com ela podemos cozinhar verduras, legumes, grãos e até mesmo macarrão com muito mais agilidade. Foi pensando nisso, que hoje vamos te surpreender com uma Receita de Frango Assado na Panela de Pressão. E, sim, foi exatamente isso que você entendeu, vem com a gente!

Receita de Frango Assado na Panela de Pressão: é fácil de fazer uma fica uma delícia:

Você vai precisar de:

1 frango inteiro

Alho, sal e pimenta-do-reino a gosto

2 envelopes de tempero pronto em pó para frango

1 lata de óleo

Modo de preparo:

Para fazer esse Frango Assado tempere-o primeiramente um dia antes, ou, no mínimo 3 horas antes.

Então, coloque o óleo na panela de pressão e deixe esquentar.Enquanto isso, coloque o frango temperado para escorrer o excesso do caldo e, logo após, coloque na panela.

Agora, deixe por mais ou menos 20 minutos. Não precisa tampar a panela.

Em seguida, retire do fogo, vire o frango e deixe por mais ou menos 20 minutos.

Depois que o frango estiver completamente douradinho dois 2 lados, desligue o fogo e o retire com cuidado.

Por fim, transfira o frango assado na panela para um recipiente e sirva essa receitinha fantástica!

Dicas: Use um frango de pequeno para médio, assim facilita caso você tenha uma panela de pressão pequena.

Pode usar um tempero de sua preferência, como alho, limão, orégano, manjericão, e outros.

