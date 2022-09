Ganhou mais R$ 3 milhões na loteria, mas ficou desconfiada e tomou esta atitude antes de pegar o dinheiro

Uma estadunidense recebeu a notícia que teria tirado a sorte grande em um jogo de loteria, mas ficou tão incrédula que decidiu agir de uma maneira totalmente diferente.

Sabrina Bottoms vive na Carolina do Norte (EUA) e contou à mídia local que, antes de ter certeza absoluta de que a raspadinha era oficialmente verdadeira, ela não desgrudou do papel por nada.

“O bilhete ia para onde eu ia, até para o banheiro e para dormir”, explicou a sortuda, que faturou US$ 600 mil do dia para à noite (mais de RS 3 milhões).

A moça trabalha em um armazém e tinha o tradicional hábito de jogar na loteria semanalmente. Desta vez, ela decidiu fazer diferente. Ao invés de escolher uma sequência de números, ela optou pela raspadinha.

Dentro do próprio carro, ela raspou o papel e percebeu a excelente notícia. O susto foi enorme e, segundo Sabrina, ela só conseguiu acreditar fielmente quando colocou as mãos no dinheiro.

Agora, milionária, a estadunidense decidiu que construirá a ‘casa dos sonhos’ com parte da bolada recebida.