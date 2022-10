Festival de chope inspirado em Oktober Fest chega a Goiânia neste fim de semana

O Oktober Fest – festival alemão que acontece tradicionalmente em Munique, Alemanha, Santa Catarina e Blumenau – pode estar prestes a ganhar uma versão similar em Goiânia.

No próximo sábado (15), acontece na capital a primeira edição do evento na Villa Alemã Cervejaria, localizada na 6ª avenida, no Setor Leste Universitário, a partir das 16h.

O festival contará com open chope artesanal e diversos pratos típicos da Alemanha como currywurst, eisbein (joelho de porco), salsichas e muito mais.

Os interessados em participar devem adquirir um ingresso por meio do WhatsApp da organização. O valor é de R$ 100.

Além dos aperitivos, o público também poderá curtir as atrações musicais da casa que vão de rock e pop, até músicas tradicionais da Alemanha.