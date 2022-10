Justiça determina punição caso Enel não cumpra prazos com indústria da construção civil em Goiás

Após ação coletiva ajuizada pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado de Goiás (Sinduscon-GO), o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) determinou que a Enel Distribuição Goiás cumpra todos os prazos da Resolução n 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na prática, se refere também análise de projetos, envio de orçamentos, execução das obras de extensão de rede. O descumprimento pode gerar multa diária no valor de R$ 15 mil para cada dia de descumprimento além daquele previsto na referida resolução.

A ação coletiva ajuizada pelo O Sinduscon-GO foi por conta da mudança na solicitação feita às incorporadoras pelas análises de viabilidade técnica (AVT) para a ENEL, que passou a impor uma série de restrições, tentando repassar custos milionários para a indústria da construção civil – ocasionado prejuízos ao setor.

O juiz Éder Jorge determinou ainda que a empresa transparente quanto às restrições impostas nas análises de viabilidade técnica realizadas a pedido das incorporadoras, indicando quais valores se tratam de investimento de infraestrutura global/comum relacionados com a melhoria e expansão da rede, bem como informe quais obras e custos são necessários e específicos à realização de cada solicitação/conexão estabelecendo, expressamente, a estimativa de prazo para a conclusão de obras de responsabilidade da concessionária.

O advogado do Sinduscon-GO, Agenor Cançado, pondera que: “a decisão reestabelece a segurança jurídica da indústria a construção civil, que atualmente convive com um enorme grau de incerteza quanto ao cumprimento dos prazos e das responsabilidades impostas à ENEL. Os entraves ocasionados pelo comportamento da concessionária podem colapsar o setor e por isso foi necessária a intervenção do poder judiciário. A decisão eliminou a possibilidade de a ENEL agir de forma arbitrária.”