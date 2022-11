Inocente nem é o termo certo para descrever alguns signos que estão recebendo energias negativas, até porque eles passam da quantia de inocente.

Podem ser chamados de ‘coração mole’, bonzinhos demais, mas a verdade é que essas pessoas são tão emotivas que se recusam a enxergar o óbvio para não se aborrecerem com alguém.

E existe muitas pessoas ruins rodeando essas casas astrológicas e que podem até mesmo prejudicá-las, caso elas não se toquem logo e se afastem dessa gente.

Diante disso, separamos uma lista com alguns signos que estão correndo perigo e ainda não se deram conta. É bom abrir os olhos se o seu estiver aqui. Confira!

3 signos que estão recebendo energias negativas e precisam se cuidar:

1. Touro

Imagine só um signo com um dom enorme para quebrar a cara com as pessoas em todos os campos… Pensou? Pois o taurino se supera cada vez mais.

A fidelidade e a lealdade a quem ama faz o nativo se tornar um fácil alvo de gente falsa. E um problema ainda maior é que, geralmente, ele só ama quem não presta.

Gente interesseira e manipuladora pode estar ao redor dele neste momento e, dificilmente, ele perceberá. Portanto, nativo, é bom você tratar de abrir os olhos e analisar bem o comportamento dos que te rodeiam.

2. Libra

O libriano, por sua vez, adora manter o equilíbrio nas relações e se esforçam para ter um bom vínculo com todos. O problema mesmo é que até as pessoas que não desejam o seu bem, ele mantém contato.

Essa dificuldade de enxergar maldade nas pessoas pode prejudicar eles demais, mantendo pessoas tóxicas ao seu redor.

Não vale a pena manter a boa imagem de ‘bonzinho’ com todos, porque existem pessoas que realmente não merecem nossa melhor versão.

3. Peixes

Por fim, ocupando a maior posição de ingênuo do zodíaco: o pisciano.

Regidos por Netuno, o deus dos oceanos, os nativos de Peixes trazem uma certa confusão natural, tanto nos sentimentos, quanto nos pensamentos.

As pessoas da última casa astrológica do zodíaco acreditam em tudo e em todos, achando impossível que alguém possa mentir, enganar e iludir, intencionalmente.

É preciso tomar cuidado por onde anda e principalmente onde pisa, se quiser se decepcionar menos com as pessoas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!