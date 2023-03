Não tem nada pior do que quando descobrimos que o ovo está estragado só depois de quebrá-lo junto dos outros ingredientes de uma receita.

Nessas horas, o cheiro podre invade a cozinha e toda preparação fica comprometida, não é mesmo?

Mas não nos leve a mal, é quase impossível descobrir se um ovo está podre antes de abri-lo, afinal, não aparece nenhuma evidência por fora da casca.

A boa notícia é que conseguimos descobrir um segredo que vai te salvar muito e te ajudar a descobrir a podridão antes de quebrar o ovo!

O segredo para saber se o ovo está estragado antes de quebrá-lo:

Para fazer esse truque você vai precisar da lanterna do seu celular e das luzes apagadas da sua cozinha.

Feito isso, basta direcionar a luz da sua lanterna no ovo e observar:

Se o interior do ovo ficar bem iluminado, quase brilhando, sinal de que o ovo está fresco e próprio para consumo.

No entanto, se ao iluminar a casca do ovo com a lanterna do celular ele parecer bem escuro, melhor descartar o alimento, pois ele provavelmente já está podre.

Na dúvida, sempre quebre o ovo antes em uma tigela ou copo para ter a certeza de que está tudo ok com ele.

O vídeo abaixo é um dos vários que estão disponíveis na internet e explicitam a diferença:

