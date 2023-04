Casamento acaba às pressas após convidados não aceitarem o que a noiva fez

A convidada de um casamento decidiu tornar pública a experiência horrível que vivenciou na festa da amiga e o caso tem dividido opiniões.

Preferindo não se identificar, a mulher começou o relato do Reddit contando que já havia sido casada anteriormente e terminou o relacionamento pois o antigo parceiro ansiava por ter filhos e ela não.

Segundo ela, o término foi pacífico. Eles se divorciaram e ficaram algum tempo sem se relacionar com ninguém. No entanto, exatamente um ano depois, a mulher conheceu uma pessoa e engravidou na primeira noite juntos.

Depois disso, o atual e a parceira grávida se mudaram de cidade, se casaram e tiveram a bebê, tornando-se uma família completa e feliz. A convidada explicou ainda que o antigo ex não sabia de nenhuma parte da nova história.

O problema só aconteceu quando ela foi chamada para o casamento de uma amiga (na cidade do ex) e, ao chegar no local, percebeu que foi colocada para se sentar ao lado dele.

“Quando chegamos para o casamento nós notamos que estávamos acomodados ao lado do meu ex. Achei estranho e discretamente perguntei a noiva se não seria melhor mudar os lugares. Ela me ignorou”, contou no fórum virtual.

“Tempos depois meu ex estava bêbado e meu marido contou sobre a nossa filha para outra pessoa que estava próxima de nós. Meu ex fez uma grande cena e me acusou de mentir para ele sobre não querer filhos. Foi embaraçoso e nós saímos enquanto outros convidados levaram meu ex”, relembrou.

Neste momento, a convidada diz que todo o casamento foi parado e que a noiva ficou furiosa, alegando que a amiga teria destruído a festa que ela tanto planejou. “Não quis estragar nada”, finalizou.

Nos comentários, os internautas ficaram divididos entre culpar o ex ou a noiva, mas todos consentiram que o erro não foi da mulher convidada.

“Na verdade, a noiva está errada. Ela sabia de todo o drama e ainda aproximou vocês sabendo o que poderia acontecer. O ex pode ter errado por enlouquecer, mas foi colocado em uma situação ruim pela noiva”, comentou uma pessoa.

“Seu ex deu o showzinho dele bêbado e você leva a culpa? Ah, mas que novidade! Fique bem, mulher! A culpa não é sua”, confortou outra.