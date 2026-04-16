Uma das piscinas naturais mais bonitas do mundo reabre, mas com limite de 400 pessoas por dia

Ponto turístico icônico retorna ao calendário de visitação oficial após período de suspensão temporária

Magno Oliver - 16 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Studio 32 Records)

O emblemático Ilhéu de Vila Franca do Campo, localizado na costa sul da ilha de São Miguel, nos Açores, voltou a abrir suas portas aos visitantes com uma nova dinâmica de controle de público.

Reconhecido internacionalmente por sua cratera vulcânica inundada que forma uma piscina natural perfeitamente circular, o local é agora o centro de um plano de gestão ambiental rigoroso.

Após um verão de 2025 marcado pela frustração de turistas que encontraram o acesso interditado, a administração regional implementou uma cota máxima de 400 pessoas por dia.

A medida visa harmonizar o desejo turístico com a necessidade imperativa de conservação da biodiversidade daquela que é uma das reservas naturais mais sensíveis do arquipélago.

A reabertura ocorre em um contexto de monitoramento contínuo das condições geológicas e biológicas da zona protegida. O “Anel da Princesa”, como é carinhosamente chamado, sofreu com o desgaste provocado pelo fluxo desordenado em anos anteriores, o que motivou a intervenção das autoridades de conservação da natureza dos Açores.

Para esta temporada de 2026, a travessia, realizada tradicionalmente pelo barco que liga o cais da vila ao ilhéu, exige agora a compra antecipada de bilhetes online.

Essa digitalização do acesso permite que o governo regional garanta que o limite de carga humana não seja ultrapassado, protegendo tanto a fauna marinha quanto as aves que nidificam nas encostas escarpadas do vulcão extinto.

Atualmente, o balanço das primeiras semanas de funcionamento indica um sucesso na nova modalidade de visitação. Embora a restrição de número possa limitar a entrada de todos os interessados, a qualidade da experiência para quem consegue o acesso aumentou significativamente, reduzindo o impacto da poluição e do ruído no ecossistema subaquático.

O Governo dos Açores reforça que a prioridade absoluta é manter o estatuto de Reserva Natural, assegurando que este monumento geológico permaneça intacto para as futuras gerações.

Para os viajantes, a recomendação é o planejamento antecipado, uma vez que a procura continua elevada, consolidando o Ilhéu como um exemplo de turismo de baixo impacto no cenário global.

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