Funcionário não recebe diária e se vinga colocando fogo no carro do patrão em Rio Verde

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para controlar o incêndio, mas o veículo acabou completamente destruído

Da Redação - 16 de abril de 2026

Suspeito foi detido pela GCM de Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Um funcionário foi preso em flagrante após incendiar o carro do próprio patrão, na noite desta quarta-feira (15), em Rio Verde.

A ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM) e teve como motivação um desentendimento envolvendo o pagamento de uma diária.

Moradores acionaram a corporação ao perceberem que um homem vandalizava um Renault Clio com uma faca, na Vila Borges.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou o veículo já em chamas, com o fogo se alastrando e atingindo a fiação elétrica, além de colocar em risco residências próximas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, mas o carro acabou completamente destruído. Durante a ação, o suspeito foi localizado ao lado do veículo, ainda com a faca na cintura.

Ao ser abordado, ele confessou ter iniciado o fogo pelos bancos do automóvel. O homem afirmou que decidiu incendiar o carro como forma de vingança, alegando que não recebeu o pagamento referente a uma diária de trabalho.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, onde foi autuado por dano qualificado por incêndio.

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