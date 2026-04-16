Últimos dias para fazer inscrição no concurso da Secretaria de Saúde de Goiás; salário inicial é de R$ 10.118,44

Seleção será composta por duas etapas gerais para todos os participantes, sendo elas prova objetiva e prova discursiva

Davi Galvão - 16 de abril de 2026

Fachada da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. (Foto: Divulgação)

Falta menos de uma semana para os interessados em participar do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) realizarem a inscrição.

O certame oferece 50 vagas imediatas para o cargo de Fiscal de Saúde Pública, com remuneração inicial de R$ 10.118,44, além de Prêmio de Incentivo Individual. O prazo acaba já neste domingo (21).

Os candidatos devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), a banca organizadora.

A taxa de participação foi fixada em R$ 160, com a jornada de trabalho para todos os postos sendo de 40 horas semanais.

A seleção exige nível superior completo e divide as oportunidades em cinco categorias distintas, conforme a formação acadêmica do profissional:

Categoria I (15 vagas): Biomédicos, enfermeiros, médicos ou cirurgiões-dentistas.

Categoria II (15 vagas): Farmacêuticos.

Categoria III (10 vagas): Graduados em qualquer área, desde que possuam especialização no setor de saúde.

Categoria IV (09 vagas): Nutricionistas, engenheiros de alimentos ou médicos-veterinários (exige especialização na área de saúde).

Categoria V (01 vaga): Engenheiros civis ou arquitetos (exige especialização na área de saúde).

Etapas da seleção

A avaliação dos inscritos contará com provas objetivas e discursivas, agendadas para o dia 10 de maio.

Embora a aplicação ocorra prioritariamente em Goiânia, a organização prevê a possibilidade de utilizar cidades da Região Metropolitana caso o número de inscritos exceda a capacidade da capital.

Todos os detalhes técnicos e o cronograma completo do concurso estão disponíveis para consulta no edital oficial da SES-GO.

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