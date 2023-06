Inúmeras receitas e preparações na cozinha exigem das pessoas uma tarefa um pouco difícil: descascar tomate.

Afinal, essa fruta (sim, é uma fruta e não um verdura ou legume) possui a casca muito fina, o que dificulta demais qualquer passada de faca, já que basta um deslize para ferir o vegetal e desperdiçar o alimento.

Mas não desanime! Existe um truque perfeito para isso, que vai ser uma mão na roda para você!

Aprenda a descascar tomate em poucos segundos: truque é usado por chefs:

Acredite se quiser, mas existe uma técnica que vai te ajudar a tirar a casca do tomate em apenas 10 segundos.

O método envolve mergulhar o tomate em água fervente por aproximadamente três segundos.

Depois disso, remova-o e deposite-o em água fria imediatamente e por alguns segundos.

Essa rápida mudança de temperatura enfraquece a pele do tomate, permitindo que ela seja facilmente removida com as mãos.

Assim, como em um passe de mágica o tomate fica pelado rápido.

