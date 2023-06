Alguns nomes antigos ganharam espaço entre os bebês recém-nascidos, já que muitas mamães e papais estão apostando nesses clássicos para nomear as crianças.

Bom, mas o que ninguém sabe é do que realmente significa esses tais termos.

6 nomes antigos que estão voltando a ser populares entre os bebês recém-nascidos:

1. Antônio

Começando nossa lista, Antônio talvez seja o nome mais popular da antroponímia portuguesa.

Não se sabe diretamente a origem desse nome, mas sabe-se que ele se deu do latim ‘antonius’, que quer dizer “inestimável”, ou etimologia grega, ‘anthonomos’, “que se alimenta de flores”.

2. Francisco

Fazendo referência aos franceses, o nome indica uma pessoa de caráter firme e audaz, mas que encontra problemas no relacionamento social porque quer que sua opinião sempre prevaleça.

3. Caetano

Caetano significa “natural de Gaeta”. Gaeta é uma cidade antiga da Itália, inicialmente chamada de Caieta, cujo nome significa “poço, caverna subterrânea”.

4. Helena

Oriundo da Grécia Antiga, o nome Helena é bastante mencionado em histórias da mitologia grega, onde é tratada a história de Helena, filha de Zeus.

Naquela época, ela recebeu o título de “mulher mais bonita do mundo”, por isso, esse nome quer dizer “a reluzente”, “a resplandecente”.

5. Aurora

Sem delongas, Aurora vem do Latim e tem os seguintes significados: O nascer do sol. O raiar do dia. Ou seja, se refere a que nasce do oriente

6. Eva

Por fim, Eva possui um significado lindo e quer dizer “vida”, do hebraico Hawwâh, ou seja, viver. No Antigo Testamento, é o nome da primeira mulher criada por Deus.

