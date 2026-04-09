BR-153 congestionada antes do trevo da Havan; motoristas tentam fazer “gato”

Lentidão no trânsito se forma no sentido Goiânia. Espera passa de 15 minutos

Isabella Valverde - 09 de abril de 2026

Motoristas tentam outras formas de fugir do congestionamento. (Foto: Portal 6)

A BR-153, em Anápolis, no sentido Goiânia, registra um grande congestionamento na manhã desta quinta-feira (09), nas proximidades do trevo da Havan.

Motoristas enfrentam dificuldades para avançar pelo trecho, o que tem gerado filas extensas logo nas primeiras horas do dia.

Segundo relatos enviados ao Portal 6, o tempo de espera já chega a pelo menos 15 minutos, com trânsito praticamente parado em alguns pontos.

A situação tem provocado impaciência entre os condutores, especialmente para quem depende da rodovia para chegar ao trabalho.

Imagens encaminhadas à redação mostram que alguns motoristas estão tentando fazer um “gato”, utilizando acessos irregulares ou atalhos improvisados para sair do congestionamento.

Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não confirmou qual é a causa do congestionamento no trecho.

A expectativa é que o fluxo seja normalizado ao longo da manhã, conforme a situação for esclarecida.

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