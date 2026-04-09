“Cena de filme”: imagens mostram motociclista sendo arrastado por enxurrada durante tempestade de quase 100 mm em Goiânia

Vídeo registra momento de desespero e resgate arriscado em meio à força da água durante temporal que superou previsões na capital

Isabella Valverde - 09 de abril de 2026

Caso ocorreu no Setor Crimeia Leste e ganhou repercussão após o vídeo mostrar o desespero da vítima. (Foto: Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista foi arrastado pela enxurrada durante a forte chuva que atingiu Goiânia, na quarta-feira (08).

O caso ocorreu no Setor Crimeia Leste e ganhou repercussão após o vídeo mostrar o desespero da vítima e o resgate feito por trabalhadores.

Nas imagens, o motociclista tenta atravessar uma rua alagada, mas perde o equilíbrio em poucos segundos. Ele cai e passa a ser levado pela correnteza, enquanto tenta se segurar na moto em meio à força da água.

A enxurrada também invadiu uma oficina mecânica próxima. Mesmo com o risco, funcionários correram em direção à rua e entraram na água para socorrer o homem.

Logo após o resgate, um dos envolvidos resumiu a situação de forma direta. “Nós acabamos de salvar o cara aqui… foi cena de filme”, disse ao registrar o momento.

O motociclista, identificado como o músico Daniel Sá, relatou que tudo aconteceu muito rápido e que não conseguiu perceber o perigo a tempo. Segundo ele, a reação foi instintiva diante da força da água.

Durante o resgate, ele contou que tentou se apoiar na moto enquanto era arrastado, já que o veículo é essencial para o trabalho. Apesar disso, afirmou que só conseguiu sair da situação graças à ação imediata das pessoas que estavam próximas.

A chuva que atingiu Goiânia superou as previsões meteorológicas e provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) mostram que o maior volume foi registrado na Região Norte, no Setor Goiânia 2, com 101 milímetros em 24 horas.

Outras regiões também tiveram acumulados elevados, como 91 milímetros no Perim, 63,4 milímetros no Centro e 59 milímetros no Parque Atheneu. Durante o temporal, carros ficaram ilhados na Marginal Botafogo, que teve trechos interditados devido ao nível da água.

Apesar da previsão inicial indicar volumes menores, os índices registrados ultrapassaram o esperado em diferentes regiões, o que reforça o alerta para riscos durante temporais, especialmente em áreas com histórico de alagamentos.

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