Não é o Ibirapuera, nem o Villa-Lobos: conheça o parque em São Paulo que é 200 vezes maior e ainda tem trilhas com cachoeiras que poucos conhecem

Uma imensa área preservada no interior paulista surpreende pela magnitude de sua biodiversidade

Magno Oliver - 09 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube )

O estado de São Paulo abriga, em seu extremo sul, uma das áreas de conservação mais impressionantes do país: o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o Petar.

Fundado em 1958 e localizado entre os municípios de Iporanga e Apiaí, o parque compreende cerca de 35 mil hectares de Mata Atlântica contínua, uma extensão que supera em mais de 200 vezes o tamanho do Parque Ibirapuera, na capital.

Este santuário ecológico, reconhecido pela UNESCO como Sítio do Patrimônio Mundial Natural, serve como um pulmão vital para a região, protegendo uma biodiversidade riquíssima e sistemas hídricos que moldam a geografia do Vale do Ribeira.

Para além de sua escala colossal, o Petar é mundialmente famoso por possuir a maior concentração de cavernas do Brasil, mas são suas trilhas e cachoeiras menos exploradas que têm atraído um novo perfil de turista.

O parque é dividido em quatro núcleos de visitação, Santana, Ouro Grosso, Casa de Pedra e Caboclos, cada um oferecendo níveis distintos de dificuldade e acesso a quedas d’água isoladas, como a Cachoeira do Meu Deus e a das Andorinhas.

Segundo dados da Fundação Florestal, órgão responsável pela gestão da unidade, o ecoturismo na região tem sido impulsionado por investimentos em segurança e manejo, garantindo que o fluxo de visitantes não comprometa a integridade das formações calcárias e das águas cristalinas.

Atualmente, o Petar consolida-se como um destino estratégico para o desenvolvimento sustentável do sul paulista, unindo ciência e lazer.

A infraestrutura turística passou por atualizações recentes para melhorar a sinalização e o monitoramento ambiental, exigindo o acompanhamento de guias credenciados em diversas áreas para preservar o patrimônio espeleológico.

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