Todo adulto, em algum momento da vida, já passou alguma frustração na cozinha quando precisou descongelar a carne em poucos minutos e não conseguiu, certo?

Às vezes esquecemos de nos atentar com a situação ou simplesmente estamos apressados com a correria do dia a dia. É nesta hora que nos damos conta de quanto 15 minutos com o produto no micro-ondas podem parecer uma eternidade.

Acontece que existe sim um truque milagroso para resolver a problemática de forma muito eficaz e prática, utilizando cinco itens caseiros acessíveis.

Ficou curioso para saber como funciona essa técnica bastante utilizada pelos chefs de restaurante? É simples! Basta conferir o passo a passo abaixo e nunca mais sofrer por não ter descongelado a carne a tempo. Olha só!

O truque dos restaurantes para descongelar a carne em poucos minutos:

Bom, o primeiro passo é tirar a carne, ainda presa no saco plástico, e colocar em um vasilhame de plástico, seja uma bacia maior ou um recipiente menor (a depender da quantidade).

Depois, cubra com água e acrescente bicarbonato de sódio, juntamente do vinagre de álcool. Neste momento, os itens começarão a reagir quimicamente e formarão bolhas.

Em seguida, coloque sal grosso e limão. As borbulhas aumentarão ainda mais e é esta reação que fará com que a carne superaqueça e descongele em menos de cinco minutos.

Deixe agindo um pouco e depois é só abrir o saco plástico. Os pedaços estarão completamente separados e descongelados. Além da praticidade, ainda não precisará gastar energia com micro-ondas e nem correr o risco de começar a cozinhar também.

Como estará envolvida no plástico, o sabor não sofrerá alteração e você poderá preparar a refeição que quiser, mesmo tendo esquecido a carne no congelador.

Gostou desta dica? Então pode se interessar nessa também. Olha só!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!