É inevitável, a boca do fogão, infelizmente fica com uma sujeira impregnada, misturada com gordura, restos de comida e queimado.

Fora isso ainda tem o metal que acaba enferrujando com o passar do tempo, facilitando mais ainda as manchas feias e quase impossíveis de serem removidas, mas não desanime!

Descobrimos uma técnica perfeita que, aliás, viralizou no Instagram. Em um vídeo que já atingiu mais de 3 milhões de visualizações, Bruc Duarte reage a uma forma prática, que promete acabar de vez com a sujeira das bocas do fogão!

A maneira simples de remover sujeiras da boca do fogão em poucos minuto:

Para o truque é necessário 3 indústrias. São eles: água quente, bicarbonato de sódio e limão.

Assim, basta colocar as peças sujas do fogão dentro de um recipiente com os ingredientes e deixar agir por uns minutos.

Depois é só lavar e esfregar tudo como de costume e voilá! Pronto!

A sujeira se desprega facilmente do metal, deixando tudo muito limpinho, assista ao vídeo!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruc Duarte | Receitas FIT👨🏻‍🍳 (@brucduarte)

