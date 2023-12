Essa é a maneira correta de cortar picanha: segredo dos açougueiros

Mesmo se tratando de uma peça nobre, caso erre no corte, pode ser muito prejudicada na textura, maciez e sabor

Gabriella Licia - 31 de dezembro de 2023

O corte da picanha é fundamental para deixá-la macia e deliciosa. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Já ouviu dizer que existe uma maneira correta para cortar picanha e deixar a carne ainda mais macia e saborosa? Se ouviu e achou que era enganação, saiba que é a mais pura verdade. Agora, se nunca ouviu, confira a dica abaixo, pois ela poderá mudar todo o sabor do seu churrasco.

A verdade é que, dependendo da forma que você corta a carne, por mais valiosa e macia que seja, ainda sim poderá ficar dura ou difícil de mastigar.

Para entender melhor qual a maneira correta de deixar a picanha do seu churrasco no padrão de qualidade para servir seus familiares e amigos, confira abaixo o passo a passo e deixe sua turma impressionada com seus conhecimentos. Veja só!

Essa é a maneira correta de cortar picanha: segredo dos açougueiros:

1. Prepare a peça

Antes de começar a cortar, certifique-se de que a picanha tenha sido devidamente preparada. Remova o excesso de gordura, se desejar, e certifique-se de que a carne está limpa.

2. Identifique a fibra da carne

A picanha possui fibras musculares que correm em direções diferentes. É útil identificar a direção das fibras para cortar contra elas. Isso ajuda a garantir que a carne fique mais macia ao mastigar.

3. Corte em pedaços grossos

Muitas pessoas preferem cortar a picanha em pedaços mais grossos. Isso permite que a carne retenha seus sucos naturais durante o cozimento, resultando em um sabor mais suculento.

4. Corte contra a fibra

Ao fatiar a picanha, corte perpendicularmente às fibras musculares para tornar a carne mais fácil de mastigar.

5. Fatias uniformes

Tente manter as fatias o mais uniformes possível para garantir que a carne seja cozida de maneira consistente.

6. Use uma faca afiada

Certifique-se de usar uma faca afiada para obter cortes limpos. Isso não só facilita o processo, mas também ajuda a manter a integridade da carne.

7. Sirva imediatamente

Depois de cortar a picanha, sirva imediatamente para aproveitar ao máximo seu sabor e textura.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!