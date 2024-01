⁠6 atitudes de solteiro que quem namora não deve ter no dia a dia

Ruan Monyel - 14 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Mark Angelo Sampan)

Iniciar uma relação é uma jornada incrível que envolve comprometimento, compreensão e uma série de adaptações, afinal, certas atitudes de solteiro devem ficar no passado.

Embora seja saudável manter a individualidade, existem alguns gestos comuns entre as pessoas livres que podem criar obstáculos desnecessários quando se está namorando.

A capacidade de ajustar comportamentos ao entrar em um relacionamento é fundamental para uma parceria saudável e duradoura.

1. Tomada de decisões individuais

Enquanto solteiro, é natural ter o controle total sobre suas escolhas, planos e objetivos, no entanto, em um relacionamento, as decisões devem ser tomadas em conjunto.

Evitar tomar decisões importantes sem consultar o parceiro é o certo, pois isso evita os sentimentos de exclusão e falta de consideração.

2. Focar na própria rotina

A independência é valiosa, mas a partir do momento que se vive uma vida a dois, é crucial equilibrar as atividades pessoais com as do parceiro.

Ignorar constantemente os compromissos do relacionamento para priorizar apenas a própria agenda, vai gerar um desconforto, levando ao distanciamento emocional.

3. Não expor os planos para o futuro

Quando não existe compromisso com ninguém, é comum viver o momento e manter a flexibilidade em relação ao futuro, afinal, o “deixa a vida me levar” é uma mantra poderoso.

No entanto, em uma relação, a comunicação sobre planos futuros é fundamental e ignorar essa necessidade pode criar incertezas desnecessárias para o parceiro.

4. Ir a festas desacompanhado

Sair para dançar, beber e beijar na boca faz parte do cotidiano dos solteirões, afinal, a vida é feita para curtir.

Ao entrar em um relacionamento, essas saidinhas se tornam restritas. O melhor é fazer um programa a dois e evitar dor de cabeça.

5. Falta de planejamento financeiro

Enquanto solteiro, você tem total controle sobre suas finanças e tá tudo bem gastar as economias como quiser.

No entanto, em um namoro sério, é crucial buscar uma nova abordagem em relação ao dinheiro, pois ignorar a responsabilidade financeira pode criar situações ruins.

6. Independência emocional

Por fim, ser emocionalmente independente é saudável, mas fechar-se completamente pode prejudicar a conexão emocional no relacionamento.

Evite manter uma muralha entre você e o parceiro, esteja aberto a compartilhar sentimentos e experiências sem medo do julgamento.

