Portal 6 fecha abril com 23.584.110 acessos, mostra Google Analytics

Um aumento de mais de 2 milhões se comparado com março, quando o veículo fechou com 21.397.187 visualizações únicas no site

Thiago Alonso - 15 de maio de 2024

Redação do Portal 6 no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Elvis Godoi)

O Portal 6 alcançou 23.584.110 acessos ao longo do mês de abril de 2024, conforme relatório consolidado do Google Analytics.

Um aumento de mais de 2 milhões se comparado com março, quando o veículo fechou com 21.397.187 visualizações únicas.

Diretor de Operações do Portal 6, Denilson Boaventura, destaca que esses números são resultados da soma de esforços de uma equipe composta por mais de 25 profissionais.

“De Goiás, com redações na capital e em Anápolis, onde tudo começou, o site leva conteúdo para todo o Brasil. Todos os dias são publicadas cerca de 60 matérias, dos mais diversos assuntos, com linguagem acessível e acesso gratuito”, detalha o publicitário.

Denilson também aponta crescimento expressivo nas redes sociais do Portal 6 em março e abril. No Instagram e Facebook são mais de 240 mil e 130 mil seguidores, respectivamente.

O YouTube e WhatsApp chegaram à marca de 32 mil inscritos e 21 mil membros. Já o X (antigo Twitter) e TikTok têm, em ordem, 12 mil e 9 mil seguidores. O Portal 6 igualmente atualiza conteúdo no Google Notícias, Telegram e Kwai.

“Estamos onde os leitores estão e, agora em maio e no mês de junho, vamos apresentar diversas novidades. Uma delas é um programa ao vivo de aquecimento para as eleições”, adianta o diretor de Operações do site.