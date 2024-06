Seu liquidificador vai ficar afiado e parecendo novo com essa técnica

Com o uso contínuo é comum que as lâminas percam o corte, mas é fácil recuperá-las

Ruan Monyel - 02 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@gabiaquinuu)

Só quem cuida de casa sabe como os eletrodomésticos são indispensáveis no dia a dia, em especial o liquidificador. Uma técnica simples, mas eficaz, vai fazer com que o aparelho fique parecendo novo.

Com o uso frequente, as lâminas podem se desgastar, comprometendo a eficiência do eletrodoméstico e, consequentemente, a qualidade das preparações.

No entanto, é possível deixá-lo como novo utilizando apenas um produto que todo mundo tem em casa. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra.

Com o avanço da tecnologia, os eletrodomésticos vêm se modernizando, o que os torna cada vez mais indispensáveis nos afazeres domésticos.

E um dos equipamentos mais comuns, o liquidificador, é uma verdadeira “mão na roda” na cozinha, sendo funcional para diversos preparos.

Porém, o desgaste das lâminas é quase inevitável com o uso contínuo, dificultando a rápida execução e comprometendo até mesmo a vida útil do eletrodoméstico.

Mas, uma dica fácil compartilhada através de um perfil no Instagram (@gabiaquinuu), promete deixar o seu liquidificador parecendo novo.

Para isso, você só vai precisar de um item que, provavelmente, está guardado em alguma gaveta na cozinha: o papel-alumínio.

Embora pareça loucura, é isso mesmo que você leu! Basta colocar uma ou duas folhas do produto dentro do liquidificador e ligar o equipamento por alguns minutos.

O papel alumínio será responsável por afiar as lâminas, deixando o eletrodoméstico parecendo novo. Genial, não é mesmo? Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Aquino (@gabiaquinuu)

