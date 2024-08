6 coisas que todo mundo que usa Airfryer deve ter na cozinha

Alguns acessórios podem tornar o uso do eletrodoméstico ainda mais prático

Ruan Monyel - 31 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Ana Santos)

Quem usa Airfryer na cozinha sabe o quanto o eletrodoméstico é indispensável no preparo de alimentos mais saudáveis.

Porém, mesmo ajudando muito, o equipamento tem alguns pontos negativos, como, por exemplo, a dificuldade para fazer a higienização.

Mas é possível resolver esses probleminhas utilizando alguns acessórios que tornam o uso do eletrodoméstico ainda mais prático.

1. Pinça de silicone

A pinça de silicone é um acessório fundamental para quem usa Airfryer, pois permite que você vire, retire e mexa os alimentos facilmente.

Além disso, o silicone é um material maleável e suave, evitando arranhões no revestimento antiaderente do equipamento.

2. Formas de silicone

As formas reutilizáveis de silicone são uma verdadeira “mão na roda” para quem usa Airfryer e quer mantê-la limpa.

Afinal, os alimentos ficam em contato com a forma e, consequentemente, os resíduos e gorduras não ficam no fundo da cesta do eletrodoméstico.

3. Forma de papel manteiga

Assim como as peças de silicone, a forma de papel manteiga também mantém a fritadeira limpa por mais tempo, facilitando a vida da dona de casa.

Além disso, elas também diminuem o esforço de lavar os acessórios, já que são descartáveis.

4. Grelha de metal

Embora pareça loucura, a grelha de metal é uma ótima aliada para os preparos feitos no equipamento, maximizando o espaço da bandeja.

Por exemplo, ao fritar frango, é importante que os pedaços estejam mais separados para atingirem a textura perfeita, e o acessório pode ajudar nisso, aumentando o espaço útil da Airfryer.

5. Espátula de silicone

Assim como a pinça de silicone, a espátula é uma boa ferramenta para quem usa Airfryer, afinal, ela consegue raspar alimentos da cesta sem danificar o equipamento.

E o fato de o silicone suportar altas temperaturas faz com que a espátula também possa ser usada durante os diversos preparos na fritadeira.

6. Forma de alumínio

Por fim, as formas de alumínio também podem ser usadas na Airfryer, mas com muito cuidado e atenção.

Além de impedir o acúmulo de sujeiras, elas podem acelerar o preparo dos alimentos, já que o calor interno será aumentado.

