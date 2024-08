Goiana entra na Justiça após internação em hospital e consegue indenização de R$ 70 mil

Mulher relatou que sofreu lesões graves que, posteriormente, acarretaram na perda do movimento do braço

Thiago Alonso - 31 de agosto de 2024

Fachada do HUGO, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) definiu que uma paciente de Goiânia deve ser indenizada em R$ 70 mil devido às sequelas adquiridas após realizar uma operação no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

A decisão foi concedida pelo desembargador Leobino Valente Chaves, conforme apontou o portal especializado Rota Jurídica.

Na ação, a mulher relatou que sofreu lesões graves que, posteriormente, acarretaram na perda do movimento do braço direito.

Segundo a vítima, as contusões ocorreram após um procedimento de punção subclávia realizado na unidade médica.

Diante disso, foram realizadas perícias, mas estas não conseguiram determinar de forma conclusiva se a causa das lesões, de fato, se deram por conta de erro médico.

Contudo, foi constatado que o trauma ocorreu durante o período em que a paciente esteve internada no hospital.

Assim, o TJGO decidiu manter a condenação, mas reconhecendo que a culpa não deveria recair somente à equipe hospitalar, responsabilizando o Estado de Goiás pelos danos.

Dessa forma, foi definida a indenização por danos morais no valor de R$ 40 mil, referente à perda do movimento do braço, além do pagamento de R$ 30 mil por danos estéticos, visto que a lesão comprometeu a aparência da mulher, assim como a funcionalidade do corpo dela.