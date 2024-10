Conheça a carne macia e saborosa que vai fazer você esquecer a picanha

Seja assado, grelhado ou na chapa, corte responde bem a diversos tipos de cocção, sempre garantindo um resultado suculento

05 de outubro de 2024

(Foto: Captura/ Youtube/ Nandu Andrade)

Quando o assunto é churrasco, a picanha reina absoluta nas churrasqueiras brasileiras.

Mas quem já experimentou a maminha sabe que este corte tem potencial para roubar a cena.

Extraída da parte traseira do boi, a maminha é uma carne extremamente macia, suculenta e, dependendo da forma de preparo, pode até superar o sabor da tradicional picanha.

O grande trunfo da maminha está na sua versatilidade. Seja assada, grelhada ou na chapa, ela responde bem a diversos tipos de cocção, sempre garantindo um resultado suculento.

Além disso, a gordura que a acompanha na parte externa dá um toque a mais, preservando sua umidade e intensificando o sabor.

Para muitos churrasqueiros, ela é a escolha ideal para quem busca um corte mais acessível, mas que não abre mão da qualidade.

Outro ponto positivo é que a maminha também aceita bem marinadas e temperos mais intensos, o que a torna um corte ainda mais interessante para quem gosta de inovar na cozinha.

Um bom tempo de descanso antes do preparo e o corte no sentido contrário das fibras são segredos que fazem toda a diferença no resultado final.

Então, da próxima vez que for acender a churrasqueira, considere dar uma chance à maminha.

Com sabor marcante e uma maciez impressionante, esse corte pode fazer você esquecer a picanha e, quem sabe, se tornar o novo favorito do seu churrasco.

