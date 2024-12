6 acontecimentos inusitados envolvendo motoristas de aplicativo de Goiás em 2024

Entregadores e trabalhadores de Goiás se envolveram em uma série de ocorrências para lá de curiosas durante o ano

Thiago Alonso - 30 de dezembro de 2024

2024 contou com uma série de histórias envolvendo motoristas de aplicativo. (Foto: Reprodução)

O ano de 2024 foi marcado por uma série de acontecimentos, seja na política ou no mundo dos famosos, mas muitas coisas aconteceram entre a população, as pessoas comuns, moradores e trabalhadores, especialmente o povo goiano.

Isso incluí motoristas e entregadores de aplicativo, que marcaram o período que se passou com uma série de histórias para lá de curiosas, sejam negativas, positivas ou até um tanto cômicas.

Traficantes no motel

Um motorista de aplicativo em Anápolis viveu uma experiência inusitada ao levar dois traficantes a um motel, em outubro. Inicialmente, ele acreditou ter entrado em uma situação perigosa, já que a corrida havia sido solicitada para um bairro arriscado e, ao chegar ao local, encontrou dois homens no lugar da passageira esperada – que aparecia no aplicativo.

Temendo pela segurança, o trabalhador confrontou os passageiros, que explicaram ser um casal apenas buscando diversão no motel. A história, compartilhada no perfil do influencer Lucas Dias, rendeu elogios ao motorista, que, apesar do susto, recebeu um pagamento maior do que o previsto, totalizando R$ 70.

Briga entre motoristas e taxistas

O Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, foi palco de uma confusão generalizada entre taxistas e motoristas de aplicativo. O incidente ocorreu no final de outubro e foi motivada por uma disputa de passageiros no local.

Imagens registradas por um cinegrafista amador foram publicadas nas redes sociais, mostrando a confusão, que, além das agressões físicas, também houve ataque contra os veículos dos profissionais da “classe rival”, na entrada do terminal. Um dos envolvidos, de 35 anos, sofreu ferimentos graves, incluindo dores no tórax e pescoço, além de traumatismo craniano, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Carro transformado em outro

Em Goiânia, um motorista de aplicativo inovou ao transformar um Volkswagen Virtus 2021 em uma réplica de um Jetta, investindo cerca de R$ 50 mil nas modificações. A iniciativa, que incluiu faróis, rodas, volante e até um teto solar característico do modelo mais sofisticado, foi compartilhada em um vídeo no perfil pelo influenciador Lucas Dias.

No registro, o influenciador destacou a semelhança com o Jetta e as características exclusivas do veículo. O motorista explicou que, além das alterações estéticas, o carro recebeu tecnologias avançadas, como Lane Assist, assistente de faixa e frenagem autônoma, o tornando ainda mais impressionante.

Passageiro tocando modão

Em Goiânia, um trabalhador que utiliza motocicleta para transporte registrou um passageiro inusitado em plena corrida, no mês de novembro. O caso foi compartilhado em um vídeo nas redes sociais, mostrando o momento em que o passageiro sobe na motocicleta carregando um violão, como um dia qualquer.

No entanto, durante o trajeto, o garupa começou a tocar o instrumento tranquilamente, surpreendendo o motorista. A cena inusitada chamou a atenção de outro motociclista que, ao passar pela rua, pediu ao cantor que tocasse uma música.

Motocicleta furtada enquanto pegava pedido

Também em novembro, um entregador de aplicativo denunciou o furto da motocicleta dele, enquanto aguardava a retirada de um pedido no Burger King da Avenida São Francisco, em Anápolis. Ele havia estacionado a moto no local, deixando a chave na ignição por considerar o procedimento rápido.

No entanto, devido ao atraso do pedido, precisou esperar quase uma hora e, ao retornar, percebeu que a motocicleta havia sido levada. Assustado, o trabalhador pediu ajuda e conseguiu acionar a Polícia Militar (PM), que compareceu, checou as câmeras de segurança e encaminhou as imagens para a Polícia Civil (PC).

Motorista mentiroso

Por fim, no fim dezembro, um motorista de aplicativo viralizou em Goiânia, ao adotar uma estratégia inusitada para lidar com as perguntas de passageiros durante as corridas. Nas conversas, o trabalhador responde questões corriqueiras, mas de forma criativa, ‘mentindo’ e mudando a origem a cada pergunta, afirmando ser do Pará, Paraíba ou Maranhão, dependendo da situação.

Em um momento que surpreendeu os internautas, ele respondeu a uma passageira que, além de ser motorista, “fazia programa”. Quando a cliente perguntou se ele era programador, a resposta negativa deixou subentendido outro significado, arrancando risadas.