Nattanzinho é atração confirmada em bloquinho de pré-Carnaval no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Bloquinho do Bharem Bar acontece no dia 22 de fevereiro, em Goiânia

Paulo Roberto Belém - 01 de fevereiro de 2025

Cantor Nattan está estourado nacionalmente (Foto: Reprodução/Instagram)

Um evento de pré-carnaval de um famoso bar de Goiânia promete animar Goiânia no dia 22 de fevereiro, uma semana antes das festividades oficiais, que neste ano acontecerão em março. É o Bloquinho do Bharem Bar, que vai acontecer no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Puxado pelo cantor Nattan, que ganhou repercussão ao mandar um forró eletrônico e piseiro, o evento também terá as participações de Léo Foguete, CDB (Categoria de Base) e os DJs A.Jota e Lelis.

A organização divulgou que as apresentações serão em um palco 360° e que os portões do local se abrirão ao meio-dia. Os ingressos já estão à venda pela ticketeria Ingresso SA. Também é possível adquiri-los nas lojas da Flávios Calçados.

Caracterizando o evento com a data, a festa possuirá os famosos abadás, que serão disponibilizados na semana do bloquinho nos meios de comunicação oficiais.

O bloquinho será open bar, tendo, portanto, idade mínima de 18 anos para participar.