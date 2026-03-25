Com Aline Barros e Thalles Roberto, Marcha para Jesus é confirmada em Goiânia

Organização espera a participação de fiéis de diversas cidades do estado

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Aline Barros e Thalles Roberto são presenças confirmadas na Marcha para Jesus em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Goiânia vai receber a 6ª edição da Marcha para Jesus no dia 1º de maio, com expectativa de público de até 300 mil pessoas.

A concentração está marcada para as 12h, na Praça do Avião. De lá, os participantes seguem em caminhada até a Praça Cívica a partir das 14h, acompanhados por trios elétricos.

Ao chegar ao destino final, os fiéis terão acesso a uma estrutura montada com palco para apresentações musicais, reunindo nomes conhecidos do cenário gospel nacional.

Entre as atrações já confirmadas estão Aline Barros e Thalles Roberto, além de artistas como Pedras Vivas, Delino Marçal, Jefferson e Suelen, Gabriel Guedes, Casa do Oleiro Adoração, Apollo e Acsa, Marcelo Markes e Felipe Rodrigues.

Além da celebração religiosa, o evento também terá caráter solidário. A proposta é arrecadar donativos para famílias em situação de vulnerabilidade, em parceria com o Sesc Goiás e o programa Mesa Brasil.

A organização espera a participação de fiéis de diversas cidades do estado, consolidando a Marcha como um dos maiores eventos religiosos de Goiás.

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