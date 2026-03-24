Cidade em Goiás se prepara para fazer a maior pamonhada do mundo com 35 mil pamonhas e entrada gratuita

Para viabilizar a estrutura do evento, foi necessário o cultivo de uma área exclusiva de 15 hectares de milho

Davi Galvão - 24 de março de 2026

Mulheres preparando uma pamonhada. (Foto: Thales Moura).

À moda, de sal, doce, recheada ou tradicional, o importante para o bom goiano é a certeza de uma boa pamonha quentinha na mesa. E no caso de Jesúpolis, no interior de Goiás, é bom que a mesa seja comicamente grande, já que no próximo sábado (28) o município se prepara para o que é considerada a Maior Pamonhada do Mundo.

Com a expectativa de atrair milhares de visitantes, a organização planeja a produção recorde de aproximadamente 35 mil pamonhas em um único dia.

O evento ocorre na Praça de Eventos do Ipê, com programação aberta ao público das 08h às 17h. Para viabilizar a estrutura, foi necessário o cultivo de uma área exclusiva de 15 hectares de milho.

A colheita abastecerá a força-tarefa montada no centro da cidade, que envolve o trabalho conjunto de produtores locais e centenas de voluntários.

Com entrada gratuita, a pamonhada deve reunir caravanas de diversas cidades vizinhas ao longo de nove horas de atividades ininterruptas, reafirmando o espírito de união que caracteriza a mobilização coletiva de Jesúpolis.

A iniciativa, além de celebrar a gastronomia regional, busca consolidar o município no mapa do turismo cultural e gastronômico de Goiás.

A organização destaca que a festa movimenta diversos setores, desde a logística agrícola até o comércio de serviços e recepção dos turistas.

Mais do que um festival, a pamonhada é tratada pela gestão local como um símbolo de integração comunitária e preservação das tradições goianas.

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