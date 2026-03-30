Festival Italiano de Nova Veneza anuncia Leonardo como primeira atração de 2026

Vigésima edição do evento já tem data marcada para celebrar tradições e culinária italiana

Natália Sezil - 30 de março de 2026

Leonardo é a primeira atração confirmada para o Festival Italiano de Nova Veneza. (Foto: Reprodução/Instagram e Reprodução/Visite Nova Veneza)

O Festival Italiano de Nova Veneza já tinha anunciado a data para a realização da 20ª edição e, agora, tem a primeira atração confirmada.

Voz de sucessos como “Coração Bandido”, “Um Sonhador” e “Não Aprendi a Dizer Adeus”, Leonardo é o primeiro dos nomes que subirão ao palco.

O dia específico da apresentação do sertanejo ainda não foi anunciado. Contudo, a programação acontece de 28 a 31 de maio, na Praça da Matriz, a 42 km de Goiânia.

Já tradicional em Goiás, o evento estima atrair mais de 120 mil visitantes ao longo dos quatro dias. A proposta é celebrar gastronomia, cultura e música que remetam ao “país da bota”.

O tema escolhido este ano foi “Brindiamo Storia e Sapori” – Brindando História e Sabores. A agenda conta com o Carnevale di Venezia (apresentação inspirada nos carnavais de rua italianos, com máscaras e figurinos detalhados), shows e o lançamento de um vinho exclusivo.

Nas redes sociais oficiais do festival, a escolha de Leonardo dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas apontaram que o nome não tem relação nenhuma com a Itália, outros defenderam que a qualidade da apresentação é o que importa.

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