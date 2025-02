Truque prático para acabar com o chulé com apenas 1 ingrediente

Tutorial bombando na internet viralizou e ajudou muita gente com um ingrediente que todo mundo conhece

Magno Oliver - 09 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Mesmo com meias boas, higiene frequente, talco, não adianta. Todo mundo vai passar por esse clássico problema que é o chulé.

Assim, o chulé é um problema universal que atinge milhares e milhares de pessoas no mundo. É preciso ter muito cuidado para evitar esse tão incômodo problema.

Dessa forma, muita gente não consegue eliminar o chulé de vez de suas vidas e um tutorial bombado na internet viralizou com um ingrediente que promete dar fim ao desquerido.

Todo mundo tem chulé e esse problema surge mais cedo ou mais tarde na correria do seu dia a dia. Foi pensando em achar uma solução para isso que um tutorial viralizou.

O perfil no Instagram do Victor Han bombou nas redes sociais com um item inesperado e surpreendente que demonstrou ser muito eficaz contra o chulé: a vodka.

Itens que você vai precisar para o tutorial

– Borrifador;

– Garrafa de vodka;

– Pano macio;

– Tênis com muito chulé.

Como fazer o tutorial para eliminar o cheiro de chulé

De acordo com o vídeo, o primeiro passo é colocar um pouco de vodka dentro do borrifador e borrifar um pouco por dentro do tênis.

Em seguida, espere agir e borrife por mais umas 4 vezes. Deixe o calçado ao ar livre e você já verá que o odor amenizou bastante.

Feito isso, você vai pegar o borrifador e borrifar em todo o pé, tanto na parte de pisar, quanto por cima.

Pés borrifados, pegue o pano macio seco e retire o excesso de vodka nele. Em seguida, você já vai perceber que o mau cheiro reduziu bastante.

Confira o vídeo da publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Han (@victorhan)

