Motorista de aplicativo é cancelado pela Uber após corrida e Justiça concorda com o motivo

Condutor nega as alegações e defesa já informou que pretende entrar com recurso contra a decisão

Isabella Valverde - 13 de fevereiro de 2025

Imagem do interior de um veículo (Foto: Reprodução/ Rovena Rosa/Agência Brasil)

Um motorista de aplicativo foi descredenciado da Uber após enviar mensagens de teor sexual a uma passageira.

O caso, ocorrido em janeiro do ano passado, foi divulgado pelo portal especializado Migalhas e ganhou repercussão após a Justiça do Distrito Federal confirmar que a empresa tinha o direito de remover o condutor da plataforma.

De acordo com os autos, ao aceitar uma corrida, o motorista enviou uma mensagem à passageira sugerindo que ela poderia “pagar com xerecard”.

Diante da denúncia feita pela mulher, a Uber baniu o colaborador, alegando descumprimento das normas de conduta da plataforma.

Insatisfeito com a decisão da empresa, o motorista levou o caso à Justiça, alegando que não teve direito à ampla defesa antes de ser desligado.

No entanto, tanto em primeira quanto em segunda instância, o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) foi de que a Uber agiu corretamente ao garantir a segurança dos passageiros e proteger sua própria reputação no mercado.

A decisão foi mantida pela 3ª Turma Cível do TJDFT, que concluiu que não houve injustiça no bloqueio do motorista.

O tribunal entendeu que a conduta do condutor era inadequada e que a Uber não deveria ser obrigada a reativar o cadastro ou pagar qualquer tipo de compensação financeira.

O que diz a defesa

Nesta quarta-feira (12), o advogado do motorista, Wendrill Cassol, disse ao portal Metrópoles que as mensagens enviadas durante a corrida não teriam sido para uma passageira desconhecida, mas sim para a companheira do condutor.

Segundo ele, o motorista mantinha um relacionamento estável há mais de cinco anos com a mulher que solicitou a corrida.

No dia dos fatos, aceitou a viagem sem saber de imediato que era a companheira e, ao reconhecê-la, enviou a mensagem como uma “brincadeira”.

A mulher chegou a encaminhar um pedido ao suporte da Uber, anexando uma foto do casal como prova do relacionamento e solicitando que o parceiro fosse desbloqueado na plataforma.

No texto, reforçou que não se sentiu assediada e que tudo não passou de um mal-entendido.

Apesar da alegação, a Justiça manteve a decisão e reforçou que a Uber tem o direito de remover condutores que apresentem má-conduta, visando preservar a confiança e a segurança dos usuários. Um novo recurso está sendo preparado.

