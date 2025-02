Motorista da Uber explica como consegue ganhar R$ 450 em poucas horas

Trabalhador mostrou que é diferenciado para trabalhar e usa várias formas de aumentar a renda ainda durante as viagens

Magno Oliver - 04 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Uberhistorias)

Trabalhar e ganhar uma renda boa hoje em dia tem sido cada vez mais difícil, principalmente para pessoas que trabalham no ramo de motorista de aplicativo.

Assim, ser motorista de aplicativo exige jogo de cintura tanto com os passageiros como no trajeto a ser escolhido. Eles são os reis do empreendedorismo e mostram que se viram nos 30 para faturarem um dinheiro a mais.

Dessa forma, um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais explicando como consegue ganhar R$ 450 em poucas horas enquanto roda pela cidade.

Motorista da Uber explica como consegue ganhar R$ 450 em poucas horas

O perfil no Instagram do @uberhistórias bombou nas redes sociais trazendo uma história que muita gente duvidou e que o motorista acabou provando que é verdade.

A publicação mostrou como que o condutor Lucas Dias faturou mais de R$ 450 em menos de oitos horas e rodando no aplicativo levando passageiros.

Assim, na gravação ele mostra o segredo: vender perfumes e especiarias extras para seus clientes. No vídeo ele conta que vendeu um pouco dos produtos e o restante foi complementado com as viagens.

Confira o diálogo do trabalhador e seu parceiro de profissão:

Câmera – “Ou, o que é isso aqui? Uai você é Uber?”

Motorista – “Ou, meu filho, sou Uber também”

Câmera – “Que negócio que é esse aqui? (indicando o stand de itens para vender)”

Motorista – “Eu comecei 10h da manhã e já fiz R$ 450,00”

Câmera – “Mentira, eu não consegui bater essa meta hoje não uai”

Motorista – “Você roda de Uber tem quanto tempo?”

Câmera – “Tem uns 2 anos mais ou menos”

Motorista – “Não, você não tá sabendo trabalhar, irmão. Hoje eu comecei eram 10:05 da manhã, agora são 18h. A última corrida foi às 17h48”

Câmera – “Assim, o que você fez?”

Motorista – “Eu fiz até agora, na Uber, R$ 251,00. Agora vamos falar sobre vendas. Eu fiz 3 vendas, uma de 50, outra de 100 e outra de 50.”

Motorista – ” Eu fiz R$ 450,00 em 7 horas de trabalho. Depois eu sou Uber mentiroso, né?”

Confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Dias (@uberhistorias)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!