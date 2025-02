Na Conferência de Munique, Europa teme futuro sem aliança automática com os EUA

Principal preocupação dos europeus passou a ser não ficar de fora das negociações de paz que podem reconfigurar o mapa do continente

Folhapress - 15 de fevereiro de 2025

Primeiro-ministro de Portugal, António Costa (Imagem: Valter Campanato/Agência Brasil)

RICARDO DELLA COLETTA

Depois de décadas em que a aliança americana com a Europa era algo dado como garantido, as declarações do vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, na Conferência de Segurança de Munique nesta sexta-feira (14) deixaram os líderes do continente em choque.

Não só o guarda-chuva militar está em dúvida – vide as conversas entre Donald Trump e Vladimir Putin que apontam para um acordo sobre a Guerra da Ucrânia que até não incluiriam a Europa –, como Vance mostrou que os EUA podem ser uma força de desestabilização interna no bloco.

Nos dois dias da conferência, que reúne num hotel em Munique algumas das principais lideranças políticas e militares dos dois lados do Atlântico, a principal preocupação dos europeus passou a ser não ficar de fora das negociações de paz que podem reconfigurar o mapa do continente.

O pleito esteve no discurso de praticamente todos os líderes da União Europeia (UE) – que também demonstraram um claro incômodo com o discurso do vice de Trump.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, defendeu que qualquer entendimento para a paz precisa respeitar o sacrifício dos ucranianos.

Já o presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que o bloco não vai desistir da Ucrânia e, numa referência às informações que surgiram após a conversa de Trump com Putin, afirmou que fazer concessões na etapa inicial das conversas é um grande erro.

“Só a Ucrânia pode definir quando há condições para negociar”, afirmou. “Não haverá uma negociação com credibilidade ou bem-sucedida sem a Ucrânia e a UE.”

O próprio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, exortou neste sábado (15) os europeus a se prepararem para um cenário de redução do auxílio militar de Washington.

“Eu não acredito em garantias de segurança sem os EUA, mas eles só darão essas garantias se a Europa também as der”, declarou.

O senador republicano Lindsey Graham adicionou o componente transacional que permeia todos os aspectos da política externa de Donald Trump: disse que Zelenski deveria assinar um acordo sobre a exploração de minerais raros pelos EUA porque, em caso de agressão, o presidente americano teria interesses materiais a defender ali.

O profundo impacto do discurso de Vance ainda repercutiu em praticamente todas as sessões de debate que ocorreram.

As conversas nas sessões e nos corredores da Conferência de Munique deixaram de passar por uma solução militar ou pela expectativa de avanços ucranianos no campo de batalha.

No seu lugar, influenciados pelo enfraquecimento da aliança transatlântica, diversos líderes defenderam um aumento expressivo nos seus gastos com defesa da Europa – se preciso, com a flexibilização de regras fiscais.

Segundo o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, a França convidou dirigentes europeus para uma reunião sobre a questão ucraniana na próxima segunda-feira (17).

O discurso de Vance assustou os europeus não só pelo fato de a Ucrânia ter sido ignorada.

A acusação de que a maior ameaça hoje na Europa são as políticas de regulação das redes sociais – a ameaça que vem de dentro, nas palavras de Vance –, foi interpretada como uma interferência direta na política europeia.

As críticas dos europeus só aumentaram depois que Vance se encontrou com Alice Weidel, do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), a poucos dias das eleições no país.