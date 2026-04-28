Ecovias projeta triplicar ritmo de obras para cumprir meta de investimentos em Goiás até 2031

Andamento de obras e trabalhos previstos foram apresentados durante café da manhã com a imprensa, em Anápolis

Ícaro Gonçalves - 28 de abril de 2026

Plano de obras foi divulgado pela concessionária nesta terça-feira (28) (Foto: Davi Galvão/Portal 6 e Divulgação/ ANTT)

Até o ano de 2031, a Ecovias Araguaia deverá acelerar os trabalhos para entregar 50% dos investimentos previstos no contrato de concessão das rodovias que passam por Goiás. Até este ano de 2026, o percentual do que já foi entregue está em 12%.

A afirmação foi feita por Lucas Trevison, coordenador de obras da concessionária, durante reunião com jornalistas na manhã desta terça-feira (28), na sede da concessionária em Anápolis.

Segundo o coordenador, embora o status atual das obras previstas chame atenção, o andamento segue o que foi firmado no contrato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em setembro de 2021.

“Até o 10º ano, nós temos o compromisso contratual com a ANTT de entregar 50% dos investimentos previstos. Nós já temos 12% que iremos concluir até o final deste ano, mas o andamento já está de acordo com o previsto em contrato e da modelagem inicial”, afirmou.

Considerando que 12% dos investimentos sejam entregues nesse primeiro quinquênio contratual, de 2021 a 2026, e que até 2031 devam ser executados 50%, a concessionária deverá triplicar o volume de investimentos executados anualmente para cumprir o acordo com a ANTT.

Ainda de acordo com o coordenador, os trabalhos devem ser intensificados em 2027 e 2028, com a execução de obras em 200 km de rodovias no estado.

“Já para o próximo ano de 2027, a gente segue avançando com as obras com ritmo intenso, com 40 km de duplicação a serem entregues. Em 2028, mais 100 km que serão entregues, mais as obras correlatas, com dispositivos de retorno, passarelas, entre outras, que entregaremos”, garantiu Lucas Trevison.

*Colaborou Davi Galvão

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