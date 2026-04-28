Veja como comprar ingressos para show de Ed Sheeran em São Paulo

"Loop Tour" é a sexta turnê da carreira do artista. As apresentações divulgam o álbum "Play" (2026), composto por 27 faixas

Folhapress - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram)

GABRIELE KOGA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Voz de sucessos românticos como “Thinking Out Loud”, “Photograph” e “Perfect”, Ed Sheeran virá ao Brasil para único show neste ano. O cantor inglês se apresenta com a “Loop Tour”, no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado, 5 de dezembro. A abertura fica por conta de Finneas, compositor, produtor e irmão de Billie Eilish.

Há duas pré-vendas de ingressos para clientes do Santander. A primeira, voltada ao público com cartões Private e Select, terá início na segunda, 4 de maio, às 10h. Na terça (5), também às 10h, a pré-venda será aberta para todos os clientes do banco. A venda para o público geral começa na quarta (6), no mesmo horário, pela Eventim.

Na modalidade inteira, os bilhetes variam entre R$ 440, na cadeira superior, e R$ 880, na pista premium. Já as cadeiras inferiores lateral e central, com lugares margados, saem por R$ 760 e R$ 730, respectivamente. A pista custa R$ 490. Os valores não incluem taxas.

A “Loop Tour” é a sexta turnê da carreira do artista. As apresentações divulgam o álbum “Play” (2026), composto por 27 faixas. A série de shows começou na Nova Zelândia em janeiro de 2026. Na etapa sul-americana, Sheeran também passará por Asunción, no Paraguai, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.

Trabalhos do último álbum do cantor são esperados. Entre os destaques, estão as canções “Azizam”, “Heaven”, “Camera”, “For Always”, “Slowly” e “Symmetry”. Sucessos de álbuns anteriores também devem aparecer no setlist. Sheeran assina hits como “Castle On The Hill”, “Shivers”, “Don’t”, “The A Team” e “Bad Habbits”. Na capital paulista, a produção é da Move Concerts.

Em seus shows, o artista toca com a “pedal station”, sempre apresentada ao público no início da noite. Com o equipamento, ele pode gravar e reproduzir batidas, backing vocals, riffs e beatbox. Assim, cada música é construída do zero, ao vivo, diante da plateia.

A última passagem do inglês pelo Brasil foi em setembro de 2024, quando se apresentou no Rock In Rio. Em São Paulo, trouxe a “Divide Tour” ao Allianz Parque em fevereiro de 2019.

Ed Sheeran: Loop Tour

Onde Allianz Parque – av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste.

Quando 5/12, às 21h. Portões abrem às 16h.

Preço A partir de R$ 440 (cadeira superior) em Eventim.

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